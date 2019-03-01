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Председатель КСУ заявил, что в США тоже нет статьи о незаконном обогащении

Председатель КСУ заявил, что в США тоже нет статьи о незаконном обогащении

Киев  •  УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал недавнее решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Шевчука в Facebook.

“Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, которые сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно через противоречие указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США”, — написал он.

Как отметил глава КСУ, правосудие США преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют “неконституционные конструкции” и украинский законодатель должен учесть эти доводы, чтобы уделить внимание качеству законов и соответствия их Конституции Украины.

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“Конституционный Суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране”, — отметил он.

Как сообщал УНН, 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.

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