Председатель КСУ заявил, что в США тоже нет статьи о незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал недавнее решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Шевчука в Facebook.
“Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, которые сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно через противоречие указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США”, — написал он.
Как отметил глава КСУ, правосудие США преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют “неконституционные конструкции” и украинский законодатель должен учесть эти доводы, чтобы уделить внимание качеству законов и соответствия их Конституции Украины.
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“Конституционный Суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране”, — отметил он.
Как сообщал УНН, 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.
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