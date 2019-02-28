Президентський варіант статті про незаконне збагачення направили на розгляд комітетів

“Направлено на розгляд комітету”, - йдеться у повідомленні.

На сайті ВР зазначено, що законопроект передано на розгляд низці комітетів: Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; з питань правової політики та правосуддя; з питань запобігання і протидії корупції; з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; з питань податкової та митної політики; з питань фінансової політики і банківської діяльності; з питань бюджету; з питань європейської інтеграції.

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Нагадаємо, 28 лютого у Раді з'явився обіцяний Порошенком законопроект про незаконне збагачення.

Як повідомляв УНН, 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Тим часом у ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.

Додамо, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.