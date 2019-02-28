Президентский вариант статьи о незаконном обогащении направили на рассмотрение комитетов

"Направлено на рассмотрение комитета", - говорится в сообщении.

На сайте ВР указано, что законопроект передан на рассмотрение ряду комитетов: Комитету Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности; по вопросам правовой политики и правосудия; по вопросам предотвращения и противодействия коррупции; по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления; по вопросам налоговой и таможенной политики; по вопросам финансовой политики и банковской деятельности; по вопросам бюджета; по вопросам европейской интеграции.

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Напомним, 28 февраля в Раде появился обещанный Порошенко законопроект о незаконном обогащении.

Как сообщал УНН, 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.

Между тем в ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.

Добавим, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами относительно незаконного обогащения.