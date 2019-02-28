Голова КСУ заявив, що ідею покарання за незаконне збагачення ніхто не відкидав

“Головний момент, який пов’язаний з нашим рішенням, — принцип презумпції невинуватості. Є Конституція України, стаття 62, частина 2, яка прямо зазначає, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину (...) це єдина стаття (368-2 ККУ про незаконне збагачення — ред.) у Кримінальному кодексі, пов’язана з тим, що сам обвинувачений повинен довести, що він отримав законно свої активи”, — повідомив Шевчук, пояснивши, що виходило, якщо статки не підтверджені доказами законності їхнього набуття, то є можливість притягнення до кримінальної відповідальності.

За словами Шевчука, ця норма Кримінального кодексу фактично не працювала, адже не відповідала Конституції, а судді, ухвалюючи рішення, у першу чергу дивляться на Основний закон.

“Суд не скасував загалом саму ідею незаконного збагачення, він просто звернув увагу на неконституційність формулювання норми, яку треба переформулювати. Щоб вона відповідала Конституції”, — підкреслив Шевчук.

Нагадаємо, 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною.