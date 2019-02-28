Глава КСУ заявил, что идею наказания за незаконное обогащение никто не отвергал

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Причиной отмены статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении стало несоблюдение в ней принципа презумпции невиновности, которая заложена в Конституции Украины. Об этом во время брифинга сообщил глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, сообщает УНН.

"Главный момент, который связан с нашим решением, - принцип презумпции невиновности. Есть Конституция Украины, статья 62, часть 2, которая прямо указывает, что никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления (...) это единственная статья (368-2 УК о незаконном обогащении - ред.) в Уголовном кодексе, связанная с тем, что сам обвиняемый должен доказать, что он получил законно свои активы", - сообщил Шевчук, объяснив, что получалось, если состояние не подтверждено доказательствами законности их приобретения, то есть возможность привлечения к уголовной ответственности.

По словам Шевчука, эта норма Уголовного кодекса фактически не работала, ведь не соответствовала Конституции, а судьи, принимая решение, в первую очередь смотрят на Основной закон.

"Суд не отменил вообще саму идею незаконного обогащения, он просто обратил внимание на неконституционность формулировки нормы, которую надо переформулировать. Чтобы она соответствовала Конституции", - подчеркнул Шевчук.

Напомним, 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.

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