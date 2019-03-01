Transparency International: безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22098 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44290 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120408 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123103 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124526 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122544 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154844 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

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Transparency International: безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС

Transparency International: безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС

Киев  •  УНН

 • 12403 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к замораживанию безвизового режима с ЕС и финансовой помощи МВФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Transparency International.

"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь угрожает экономическому развитию страны", - заявила председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.

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Статья 368-2 УК Украины, которая решением Конституционного суда (КС) была признана неконституционной, на самом деле возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения, считает Transparency International.

Правительство Украины должно взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения КС. отмечают в Transparency International.

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Как сообщал УНН, 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.

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