Transparency International: безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС

"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь угрожает экономическому развитию страны", - заявила председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.

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Статья 368-2 УК Украины, которая решением Конституционного суда (КС) была признана неконституционной, на самом деле возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения, считает Transparency International.

Правительство Украины должно взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения КС. отмечают в Transparency International.

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Как сообщал УНН, 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.