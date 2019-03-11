Україна отримала ризиковий статус за фінансовим рейтингом Fitch
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За даними провідного агентства Fitch Ratings Україна має стабільний рейтинг "B", що означає наявність кредитних ризиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу рейтингового агентства.
За даними Fitch Ratings, українські показники демонструють слабку зовнішню ліквідність, високі потреби у зовнішньому фінансуванні та слабким банківським сектором.
Також в Україні зберігаються інституційні обмеження та політичні ризики по відношенню до своїх партнерів, незважаючи на поліпшення макрекономічної стабільності, зниження держборгу та ріст міжнародної підтримки.
Постійне співробітництво з Міжнародним валютним фондом поліпшило фінансові показники України та відновило її міжнародні резерви, зазначили в агентстві.
Також відмічається збільшення гнучкості обмінного курсу, розблокування зовнішнього фінансування та помірний зовнішній дисбаланс, що пом'якшують короткостроковий тиск на міжнародні резерви, збільшені до 20,8 млрд доларів у кінці 2018 року.
На переконання агентства, ключовим для України є своєчасне виконання нової програми МВФ, що підтримає прогрес в макроекономічній стабільності.
При цьому у Fitch зазначили, що Україна має слабкий рівень прогресу в попередніх програмах, а затримка в антикорупційних реформах може призвести до затримки в кількісному рості показників фінансового сектору.
Наступною позицією в рейтингу агенства після "B" йде "CCC", що означає реальну можливість дефолту.
Нагадаємо, за даними Transparency International скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення є порушенням міжнародних зобов'язань України і може призвести до замороження безвізового режиму з Євросоюзом та переривання фінансової допомоги МВФ.
Як повідомляв УНН, 26 лютого КСУ скасував статтю ККУ про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною.