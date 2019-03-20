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Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина заняла 133 строчку в рейтинге самых счастливых стран мира. Об этом гласят данные ежегодного доклада World Happiness Report 2018 подразделения ООН по поиску решений для стабильного развития, передаёт УНН.

Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира

Согласно рейтингу, Украина расположилась на 133 строчке в списке самых счастливых стран с показателем 4,33, между Чадом и Эфиопией. Всего в списке проанализировали показатели 156 государств.

Украина потеряла по сравнению с прошлым годом (138 место) 5 позиций. Падение страны в рейтинге самых счастливых стран мира наблюдается на протяжении последних четырех лет. Так, в 2013 году она находилась на 87-й строчке исследования ООН.

На первом месте - Финляндия со средним баллом 7,76, за ней следуют Дания (7,60), Норвегия (7,55), Исландия (7,49) и Нидерланды (7,48). США расположились на 19 месте с показателем (6,89), Польша – на 40-м (6,18), а Россия – на 68 (5,64).

Авторы исследования традиционно с 2013 года учитывают шесть факторов: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Эти показатели оцениваются по десятибалльной шкале, после чего выводится средний для каждой страны балл.

Напомним, Украина получила рисковый статус в финансовом рейтинге Fitch.

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