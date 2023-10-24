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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам начали выдавать вид на жительство в Ирландии

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Министерство юстиции Ирландии, в рамках проекта по поэтапной выдаче карточек вида на жительство (IRP), начало работу с украинцами, которым предоставлена временная защита. Сегодня и в последующие дни работники министерства продолжат связываться по электронной почте с претендентами, чтобы получить подтверждение текущего адреса для выдачи документов. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграмме, передает УНН.

Украинцам начали выдавать вид на жительство в Ирландии

Детали

В Ирландии, в рамках поэтапного проекта, осуществляется выдача карточек вида на жительство (IRP) в стране для тех, кто имеет временную защиту.

Реализация проекта позволяет обновить информацию в системе, а также подтвердить право свободно выезжать из государства и возвращаться обратно. IRP также является подтверждением легального пребывания в Ирландии.

Отмечается, что самостоятельно обращаться в Министерство нет необходимости – нужно подождать пока поступит соответствующий запрос на электронный ящик.

Ответы на важные вопросы, среди которых - кто может воспользоваться временной защитой, нужна ли виза и где можно получить жилье – можно найти на странице портала иммиграционных услуг
Министерство юстиции Ирландии.

Ранее появлялась информация, что в Ирландии планируют уменьшить поддержку украинцев, а бесплатное государственное жилье может быть предложено только на три месяца. Также в правительстве обсуждается сокращение социальных выплат, сообщал УНН со ссылкой на The Irishe Xaminer.

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