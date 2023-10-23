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В Ірландії можуть зменшити підтримку українських біженців – ЗМІ

Київ • УНН

 • 188995 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Ірландії планують зменшити підтримку українців, безкоштовне державне житло може бути запропоновано лише на три місяці. Також в уряді обговорюється скорочення соціальних виплат, повідомляє The Irishe Xaminer, передає УНН.

В Ірландії можуть зменшити підтримку українських біженців – ЗМІ

Деталі

Міністерство Прем'єр-міністра Ірландії і Міністерство інтеграції працюють над новою програмою для українських біженців. Повідомляється, що документ незабаром буде поданий до Кабінету міністрів.

Важливою зміною стане те, що українцям після трьох місяців перебування у державному житлі доведеться шукати квартиру в оренду або брати нерухомість під заставу за схемою «пропозиція житла». Зміни стосуватимуться лише новоприбулих українських біженців.

Джерело в уряді повідомило, що обмеження часу на розміщення було зроблено для того, щоб привести пропозиції Ірландії у відповідність до інших країн ЄС. Наприклад, у Чехії українські біженці мають право на перебування в державному житлі максимум 150 днів, у Польщі - 120 днів, потім їм треба сплатити 50% вартості, а після 180 днів - 75%.

Також стало відомо, що уряд має розглянути питання про скорочення соціальних виплат українцям, але не найближчим часом. Зараз українські біженці отримають 220 євро на тиждень.

Станом на 5 жовтня допомогу отримали 40 995 повнолітніх осіб. На 20414 дітей виплачувалась допомога на дітей, схвалено 197 заявок про доплату до квартплати.

У документації, підготовленій для нещодавнього комітету Кабінету міністрів щодо України, говориться, що підхід Ірландії «суттєво» відрізняється від підходу інших країн ЄС, з «значним залученням держави та широкою підтримкою, включаючи доходи та розміщення». Чиновники заявили, що нинішній підхід є «нежиттєздатним і непридатним» і що потрібна нова модель.

До відома

Прихисток в Ірландії отримали майже 97 тисяч українців, понад 73 тисячам надають державне житло, що обходиться у 1,5 млрд євро на рік. Водночас до країни продовжують прибувати багато українців – до 200 людей щодня.

Нещодавно в Ірландії вже запровадили зміни правил для українців. Зокрема, з 9 жовтня призупинили право на семиденну відсутність (упродовж 6 місяців) у готелі, який оплачує держава. Ті, хто залишає готель на тривалий час, ризикують втратити місце.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біженці з України покращили ситуацію на євроринку праці - єврокомісар

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