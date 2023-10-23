В Ирландии могут уменьшить поддержку украинских беженцев - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Ирландии планируют уменьшить поддержку украинцев, бесплатное государственное жилье может быть предложено только на три месяца. Также в правительстве обсуждается сокращение социальных выплат, сообщает The Irishe Xaminer, передает УНН.
Детали
Министерство Премьер-министра Ирландии и Министерство интеграции работают над новой программой для украинских беженцев. Сообщается, что документ вскоре будет подан в Кабинет министров.
Важным изменением станет то, что украинцам после трех месяцев пребывания в государственном жилье придется искать квартиру в аренду или брать недвижимость под залог по схеме «предложение жилья». Изменения будут касаться только вновь прибывших украинских беженцев.
Источник в правительстве сообщил, что ограничение времени на размещение было сделано для того, чтобы привести предложения Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на пребывание в государственном жилье максимум 150 дней, в Польше - 120 дней, затем им надо оплатить 50% стоимости, а после 180 дней - 75%.
Также стало известно, что правительство должно рассмотреть вопрос о сокращении социальных выплат украинцам, но не в ближайшее время. Сейчас украинские беженцы получат 220 евро в неделю.
По состоянию на 5 октября помощь получили 40 995 совершеннолетних лиц. На 20414 детей выплачивалась помощь на детей, одобрено 197 заявок о доплате к квартплате.
В документации, подготовленной для недавнего комитета Кабинета министров по Украине, говорится, что подход Ирландии «существенно» отличается от подхода других стран ЕС, с «значительным участием государства и широкой поддержкой, включая доходы и размещение». Чиновники заявили, что нынешний подход является «нежизнеспособным и непригодным» и что нужна новая модель.
К сведению
Приют в Ирландии получили почти 97 тысяч украинцев, более 73 тысячам предоставляют государственное жилье, что обходится в 1,5 млрд евро в год. В то же время в страну продолжают прибывать много украинцев – до 200 человек ежедневно.
Недавно в Ирландии уже ввели изменения правил для украинцев. В частности, с 9 октября приостановили право на семидневное отсутствие (в течение 6 месяцев) в отеле, который оплачивает государство. Те, кто покидает отель на длительное время, рискуют потерять место.
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