В Ирландии могут уменьшить поддержку украинских беженцев - СМИ

Детали

Министерство Премьер-министра Ирландии и Министерство интеграции работают над новой программой для украинских беженцев. Сообщается, что документ вскоре будет подан в Кабинет министров.

Важным изменением станет то, что украинцам после трех месяцев пребывания в государственном жилье придется искать квартиру в аренду или брать недвижимость под залог по схеме «предложение жилья». Изменения будут касаться только вновь прибывших украинских беженцев.

Источник в правительстве сообщил, что ограничение времени на размещение было сделано для того, чтобы привести предложения Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на пребывание в государственном жилье максимум 150 дней, в Польше - 120 дней, затем им надо оплатить 50% стоимости, а после 180 дней - 75%.

Также стало известно, что правительство должно рассмотреть вопрос о сокращении социальных выплат украинцам, но не в ближайшее время. Сейчас украинские беженцы получат 220 евро в неделю.

По состоянию на 5 октября помощь получили 40 995 совершеннолетних лиц. На 20414 детей выплачивалась помощь на детей, одобрено 197 заявок о доплате к квартплате.

В документации, подготовленной для недавнего комитета Кабинета министров по Украине, говорится, что подход Ирландии «существенно» отличается от подхода других стран ЕС, с «значительным участием государства и широкой поддержкой, включая доходы и размещение». Чиновники заявили, что нынешний подход является «нежизнеспособным и непригодным» и что нужна новая модель.

К сведению

Приют в Ирландии получили почти 97 тысяч украинцев, более 73 тысячам предоставляют государственное жилье, что обходится в 1,5 млрд евро в год. В то же время в страну продолжают прибывать много украинцев – до 200 человек ежедневно.

Недавно в Ирландии уже ввели изменения правил для украинцев. В частности, с 9 октября приостановили право на семидневное отсутствие (в течение 6 месяцев) в отеле, который оплачивает государство. Те, кто покидает отель на длительное время, рискуют потерять место.

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