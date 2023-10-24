Українцям почали видавати дозвіл на проживання в Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністерство юстиції Ірландії, в рамках проекту з поетапної видачі карток дозволу на проживання (IRP), почало роботу з українцями, яким надано тимчасовий захист. Сьогодні і у наступні дні працівники міністерства продовжать зв'язуватись електронною поштою з претендентами, щоб отримати підтвердження поточної адреси для видачі документів. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграмі, передає УНН.
Деталі
В Ірландії, в рамках поетапного проекту, здійснюється видача карток дозволу на проживання (IRP) в країні для тих, хто має тимчасовий захист.
Реалізація проекту дає змогу оновити інформацію у системі, а також підтвердити право вільно виїжджати з держави і повертатися назад. IRP також є підтвердженням легального перебування в Ірландії.
Наголошується, що самостійно звертатися до Міністерства немає необхідності – потрібно зачекати поки надійде відповідний запит на електронну скриню.
Відповіді на важливі питання, серед яких - хто може скористатися тимчасовим захистом, чи потрібна віза і де можна отримати житло – можна знайти на сторінці порталу імміграційних послуг
Міністерство юстиції Ірландії.
Раніше з’являлася інформація, що в Ірландії планують зменшити підтримку українців, а безкоштовне державне житло може бути запропоновано лише на три місяці. Також в уряді обговорюється скорочення соціальних виплат, повідомляв УНН із посиланням на The Irishe Xaminer.