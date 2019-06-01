Украинцам обещают месяц без магнитных бурь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. На украинцев в июне не будет надвигатся ни одна магнитная буря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"В июне астрономы не прогнозируют магнитных возбуждения и магнитных бурь", - сообщили УНН.
Сейчас прогноз есть до 28 июня.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.
Кроме того, в последний день весны в Украине было до 32 градусов тепла .