Українцям обіцяють місяць без магнітних бурь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На українців у червні не насувається жодна магнітна буря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"У червні астрономи не прогнозують магнітних збудження та магнітних бурь", - повідомили УНН.
Наразі прогноз є до 28 червня.
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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня.
Крім того, в останній день весни в Україні було до 32 градусів тепла.