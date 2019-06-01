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Українцям обіцяють місяць без магнітних бурь

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. На українців у червні не насувається жодна магнітна буря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

"У червні астрономи не прогнозують магнітних збудження та магнітних бурь", - повідомили УНН

Наразі прогноз є до 28 червня. 

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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня. 

Крім того, в останній день весни в Україні було до 32 градусів тепла

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