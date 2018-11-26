Украинцам опасно находиться на территории РФ - Климкин

"Мы (с РФ - ред.) не имеем дипломатических отношений, это - формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять ни дипломатической деятельности в стране, и исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать украинцам, в том числе политическим узникам, но не только. Мы всегда исходили из этой позиции. Но, исходя из условий, хочу сказать, что вообще находиться на территории страны-агрессора опасно для украинских граждан", - сказал министр.

"Что касается российских дипломатов здесь, то обычно они работают на спецслужбы, никаких других функций у них здесь, в Украине, быть не может", - добавил он.

Ранее Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.