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Українцям небезпечно перебувати на території РФ - Клімкін

Українцям небезпечно перебувати на території РФ - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Для українських громадян небезпечно перебувати на території країни-агресора – Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу керівництва МЗС та ВМС ЗС України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.

"Ми (з РФ – ред.) не маємо дипломатичних відносин, це – формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності в країні, і виключно зосереджені на тому, щоб допомагати українцям, в тому числі політичним в’язням, але не тільки. Ми завжди виходили з цієї позиції. Але, виходячи з умов, хочу сказати, що взагалі перебувати на території країни-агресора є небезпечним для українських громадян", - сказав міністр.

"Що стосується російських дипломатів тут, то звичайно вони працюють на спецслужби, ніяких інших функцій у них тут, в Україні, бути не може", - додав він.

Раніше Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.

Українські Національні Новини

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