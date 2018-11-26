Українцям небезпечно перебувати на території РФ - Клімкін

"Ми (з РФ – ред.) не маємо дипломатичних відносин, це – формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності в країні, і виключно зосереджені на тому, щоб допомагати українцям, в тому числі політичним в’язням, але не тільки. Ми завжди виходили з цієї позиції. Але, виходячи з умов, хочу сказати, що взагалі перебувати на території країни-агресора є небезпечним для українських громадян", - сказав міністр.

"Що стосується російських дипломатів тут, то звичайно вони працюють на спецслужби, ніяких інших функцій у них тут, в Україні, бути не може", - додав він.

Раніше Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.