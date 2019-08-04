Украинцам напомнили об осложнении погодных условий в воскресенье
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, в отдельных регионах страны ожидаются сильные грозы и порывы ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение УкрГидрометцентра,
“4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град”, — сообщают синоптики.
На акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском — 13-15 дм.