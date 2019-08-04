У неділю на Чорному і Азовському морях очікується шторм

"4 серпня у зв'язку з переміщенням активного південного циклону на акваторії та в портах Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм", йдеться у повідомленні УкрГідрометцентру.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15.