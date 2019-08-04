В воскресенье на Черном и Азовском морях ожидается шторм
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По прогнозам Укргидрометцентра, 4 августа в связи с перемещением активного южного циклона на акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"4 августа в связи с перемещением активного южного циклона на акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм", говорится в сообщении УкрГидрометцентра.
Напомним, в ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15.