Українцям нагадали про ускладнення погодних умов у неділю

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні, 4 серпня, в окремих регіонах країни очікуються сильні грози та пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення УкрГідрометцентру,

“4 серпня внаслідок переміщення активного циклону у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град”, — повідомляють синоптики.

На акваторії та в портах Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському — 13-15 дм.

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