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Украинцам разрешили получать по почте водительское удостоверение

Киев • УНН

 • 20442 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине получить водительское удостоверение, заказанное онлайн, можно по почте, сообщили УНН в Укрпочте.

Украинцам разрешили получать по почте водительское удостоверение

Цитата:

"С 5 ноября в Укрпочте можно получить заказанные онлайн водительские удостоверения", - сообщили в компании.

Детали

Оформленный документ в Электронном кабинете водителя можно будет получить в любом отделении Укрпочты.

"При оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку Укрпочтой на дом или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр - водительское удостоверение доставит передвижное отделение или же почтальон села", - отметила заместитель гендиректора компании по развитию бизнеса Алена Степина.

Указано, что доставка удостоверений осуществляется в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины. Оплата доставки уже включена в оплату всего сервиса.

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