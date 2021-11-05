Украинцам разрешили получать по почте водительское удостоверение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине получить водительское удостоверение, заказанное онлайн, можно по почте, сообщили УНН в Укрпочте.
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"С 5 ноября в Укрпочте можно получить заказанные онлайн водительские удостоверения", - сообщили в компании.
Детали
Оформленный документ в Электронном кабинете водителя можно будет получить в любом отделении Укрпочты.
"При оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку Укрпочтой на дом или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр - водительское удостоверение доставит передвижное отделение или же почтальон села", - отметила заместитель гендиректора компании по развитию бизнеса Алена Степина.
Указано, что доставка удостоверений осуществляется в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины. Оплата доставки уже включена в оплату всего сервиса.
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