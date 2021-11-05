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Українцям дозволили отримувати поштою посвідчення водія

Київ • УНН

 • 20442 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Відсьогодні в Україні отримати посвідчення водія, замовлене онлайн, можна поштою, повідомили УНН в Укрпошті.

Українцям дозволили отримувати поштою посвідчення водія

Цитата:

"Із 5 листопада в Укрпошті можна отримати замовлені онлайн водійські посвідчення", - повідомили у компанії.

Деталі

Оформлений документ в Електронному кабінеті водія можна буде отримати у будь-якому відділенні Укрпошти. 

"При оформленні посвідчення онлайн потрібно просто обрати доставку Укрпоштою додому або забрати у зручний час у найближчому відділенні. А жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру – водійське посвідчення доставить пересувне відділення або ж листоноша села", - відзначила заступник гендиректора компанії із розвитку бізнесу Альона Стьопіна.

Вказано, що доставка посвідчень здійснюється у терміни до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України. Оплата доставки вже включена в оплату всього сервісу.

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