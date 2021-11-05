Українцям дозволили отримувати поштою посвідчення водія

Цитата:

"Із 5 листопада в Укрпошті можна отримати замовлені онлайн водійські посвідчення", - повідомили у компанії.

Деталі

Оформлений документ в Електронному кабінеті водія можна буде отримати у будь-якому відділенні Укрпошти.

"При оформленні посвідчення онлайн потрібно просто обрати доставку Укрпоштою додому або забрати у зручний час у найближчому відділенні. А жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру – водійське посвідчення доставить пересувне відділення або ж листоноша села", - відзначила заступник гендиректора компанії із розвитку бізнесу Альона Стьопіна.

Вказано, що доставка посвідчень здійснюється у терміни до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України. Оплата доставки вже включена в оплату всього сервісу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні дозволили проходити підготовку та підвищення кваліфікації водіїв онлайн