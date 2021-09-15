В Україні дозволили проходити підготовку та підвищення кваліфікації водіїв онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні відтепер можна проходити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв онлайн. Рішення прийняли на засіданні уряду, 15 вересня, передає кореспондент УНН.
Деталі
В уряді відзначили, що дистанційне навчання буде сприяти створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної освіти, а також отриманню можливості безперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності водіїв.
Дистанційне навчання буде проводитися за допомогою онлайн-лекцій та онлайн-тестування для груп слухачів на більше 10 осіб, які навчаються в індивідуальному порядку.
Також до результатів дистанційної підготовки зараховується онлайн-присутність осіб на таких лекціях.
Додамо, що у зв’язку з пандемією, водійське посвідчення відтепер можна буде отримати поштою або кур’єром.
Доповнення
До слова, сьогодні на засіданні уряду, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати розмитнення автомобілів через онлайн-сервіс державних послуг “Дія”. Ця постанова дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.