В Украине разрешили проходить подготовку и повышение квалификации водителей онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине отныне можно проходить подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей онлайн. Решение было принято на заседании правительства 15 сентября, передает корреспондент УНН.
Детали
В правительстве отметили, что дистанционное обучение будет способствовать созданию условий, необходимых для достижения нового современного образования, а также получению возможности непрерывного повышения квалификации и профессиональной компетентности водителей.
Дистанционное обучение будет проводиться с помощью онлайн-лекций и онлайн-тестирования для групп слушателей на более 10 лиц, обучающихся в индивидуальном порядке.
Также к результатам дистанционной подготовки засчитывается онлайн-присутствие лиц на таких лекциях.
Добавим, что в связи с пандемией, водительское удостоверение теперь можно будет получить по почте или курьером.
Дополнение
К слову, сегодня на заседании правительства, Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит осуществлять растаможку автомобилей через онлайн-сервис государственных услуг "Дія". Это постановление даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме.