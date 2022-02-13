Украинец избран в символическую сборную чемпионата Европы по футзалу

Детали

Кроме украинского спортсмена, до этой команды попали Серхио Лосано из Испании, Дуглас Джуниор из Казахстана, Сергей Абрамов из России и Зікі из Португалии, который также был признан лучшим игроком турнира.

Стоит отметить, что в групповом раунде континентального первенства украинцы потерпели поражение от Нидерландов (2:3), разгромили Сербию (6:1) и проиграли Португалии (0:1), однако заняли второе место в группе и пробились в плей-офф. В четвертьфинале подопечные Александра Косенко одолели Казахстан (5:3), в полуфинале уступили России (2:3), а в матче за третье место проиграли Испании (1:4).

Напомним

Сенегал победил Египет и выиграл Кубок Африки по футболу.