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15 марта, 19:03 • 101794 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132168 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117528 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111541 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101547 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99194 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86335 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119421 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец избран в символическую сборную чемпионата Европы по футзалу

Украинец избран в символическую сборную чемпионата Европы по футзалу

Киев • УНН

 • 15281 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Голкипер сборной Украины Кирилл Ципун вошел в символическую сборную лучших игроков финальной стадии чемпионата Европы-2022 по футзалу. Об этом информирует пресс-центр УАФ, передает УНН.

Детали

Кроме украинского спортсмена, до этой команды попали Серхио Лосано из Испании, Дуглас Джуниор из Казахстана, Сергей Абрамов из России и Зікі из Португалии, который также был признан лучшим игроком турнира.

Стоит отметить, что в групповом раунде континентального первенства украинцы потерпели поражение от Нидерландов (2:3), разгромили Сербию (6:1) и проиграли Португалии (0:1), однако заняли второе место в группе и пробились в плей-офф. В четвертьфинале подопечные Александра Косенко одолели Казахстан (5:3), в полуфинале уступили России (2:3), а в матче за третье место проиграли Испании (1:4).

Напомним

Сенегал победил Египет и выиграл Кубок Африки по футболу.

Украинские Национальные Новости

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