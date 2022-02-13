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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62095 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Українця обрано до символічної збірної чемпіонату Європи з футзалу

Українця обрано до символічної збірної чемпіонату Європи з футзалу

Київ • УНН

 • 15281 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Голкіпер збірної України Кирило Ципун увійшов до символічної збірної найкращих гравців фінальної стадії чемпіонату Європи-2022 з футзалу. Про це інформує прес-центр УАФ, передає УНН.

Деталі

Окрім українського спортсмена, до цієї команди потрапили Серхіо Лосано з Іспанії, Дуглас Джуніор із Казахстану, Сергій Абрамов із Росії та Зікі з Португалії, якого також було визнано найкращим гравцем турніру.

Варто відзначити, що у груповому раунді континентальної першості українці зазнали поразки від Нідерландів (2:3), розгромили Сербію (6:1) і програли Португалії (0:1), проте посіли друге місце у квартеті й пробилися в плей-офф. У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка здолали Казахстан (5:3), у півфіналі поступилися Росії (2:3), а в матчі за третє місце програли Іспанії (1:4).

Нагадаємо

Сенегал переміг Єгипет та виграв Кубок Африки з футболу.

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