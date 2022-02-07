Сенегал переміг Єгипет та виграв Кубок Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сенегал здобув перемогу в серії пенальті. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На початку матчу збірна Сенегалу заробила право на пробиття пенальті. Садіо Мане не зумів переграти голкіпера єгиптян.
До кінця першого тайму була рівна гра, в якій можна відзначити хіба що удар Мохамеда Салаха, з яким впорався голкіпер Сенегалу.
В другому таймі продовжилась рівна гра, в якій трохи гострішими були сенегальці. Але команди не забили голів у основний час, тому їх очікувало ще 30 хвилин додаткового часу.
Вже в першій додатковій 15-хвилинці гравці Сенегалу мали три гольові моменти, проте не змогли їх реалізувати.
В другому додатковому таймі команди не ризикували. Матч завершився з рахунком 0:0.
Серію пенальті команди розпочали з точних ударів. Єгипет не забив свій другий удар, а Сенегал третій. Рахунок 2:2 після трьох ударів.
Сенегал забив четвертий удар, а удар єгиптянина відбив Едуар Менді. П’ятий удар реалізував Садіо Мане і приніс Сенегалу перемогу на турнірі. 4:2 на користь Сенегалу в серії пенальті.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що серія пенальті допомогла визначити другого фіналіста Кубку Африки.