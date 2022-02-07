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Сенегал победил Египет и выиграл Кубок Африки

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сенегал одержал победу в серии пенальти. Об этом сообщает УНН.

Детали

В начале матча сборная Сенегала заработала право на пробитие пенальти. Садио Мане не сумел переиграть голкипера египтян.

К концу первого тайма была равная игра, в которой можно отметить разве что удар Мохамеда Салаха, с которым справился голкипер Сенегала.

Во втором тайме продолжилась равная игра, в которой чуть острее были сенегальцы. Но команды не забили голов в основное время, поэтому их ожидало еще 30 минут дополнительного времени.

Уже в первой дополнительной 15-минутке игроки Сенегала имели три голевых момента, однако не смогли их реализовать.

Во втором дополнительном тайме команды не рисковали. Матч завершился со счетом 0:0.

Серию пенальти команды начали с точных ударов. Египет не забил свой второй удар, а Сенегал третий. Счет 2:2 после трех ударов.

Сенегал забил четвертый удар, а удар египтянина отразил Эдуар Менди. Пятый удар реализовал Садио Мане и принес Сенегалу победу на турнире. 4:2 в пользу Сенегала в серии пенальти.

Напомним

Ранее сообщалось, что серия пенальти помогла определить второго финалиста Кубка Африки.

Украинские Национальные Новости

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