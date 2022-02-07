Сенегал победил Египет и выиграл Кубок Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сенегал одержал победу в серии пенальти. Об этом сообщает УНН.
Детали
В начале матча сборная Сенегала заработала право на пробитие пенальти. Садио Мане не сумел переиграть голкипера египтян.
К концу первого тайма была равная игра, в которой можно отметить разве что удар Мохамеда Салаха, с которым справился голкипер Сенегала.
Во втором тайме продолжилась равная игра, в которой чуть острее были сенегальцы. Но команды не забили голов в основное время, поэтому их ожидало еще 30 минут дополнительного времени.
Уже в первой дополнительной 15-минутке игроки Сенегала имели три голевых момента, однако не смогли их реализовать.
Во втором дополнительном тайме команды не рисковали. Матч завершился со счетом 0:0.
Серию пенальти команды начали с точных ударов. Египет не забил свой второй удар, а Сенегал третий. Счет 2:2 после трех ударов.
Сенегал забил четвертый удар, а удар египтянина отразил Эдуар Менди. Пятый удар реализовал Садио Мане и принес Сенегалу победу на турнире. 4:2 в пользу Сенегала в серии пенальти.
Напомним
Ранее сообщалось, что серия пенальти помогла определить второго финалиста Кубка Африки.