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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56122 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Серія пенальті допомогла визначити другого фіналіста Кубку Африки

Серія пенальті допомогла визначити другого фіналіста Кубку Африки

Київ • УНН

 • 21107 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збірні Камеруну та Єгипту провели очний поєдинок в якому визначили ім'я другого учасника фіналу Кубка Африки, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Матч Камерун – Єгипет стартує о 21:00 за Києвом. В основний час гри команди не зуміли виявити переможця, не забивши жодного разу. 

У додатковий час Єгипет перехопив ініціативу, але до забитих голів справа так і не дійшла. З'ясування фіналіста турніру перенеслося на серію післяматчевих пенальті, де краще себе проявили єгиптяни (3:1).

Примітно, що раніше до фіналу пробилася збірна Сенегалу.

Довідка

Збірна Єгипту сім разів ставала володарем Кубка Африки - 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 роки.

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