Серія пенальті допомогла визначити другого фіналіста Кубку Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збірні Камеруну та Єгипту провели очний поєдинок в якому визначили ім'я другого учасника фіналу Кубка Африки, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Матч Камерун – Єгипет стартує о 21:00 за Києвом. В основний час гри команди не зуміли виявити переможця, не забивши жодного разу.
У додатковий час Єгипет перехопив ініціативу, але до забитих голів справа так і не дійшла. З'ясування фіналіста турніру перенеслося на серію післяматчевих пенальті, де краще себе проявили єгиптяни (3:1).
Примітно, що раніше до фіналу пробилася збірна Сенегалу.
Довідка
Збірна Єгипту сім разів ставала володарем Кубка Африки - 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 роки.