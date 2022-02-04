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15 марта, 19:03 • 105186 просмотра

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Серия пенальти помогла определить второго финалиста Кубка Африки

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сборные Камеруна и Египта провели очный поединок в котором определили имя второго участника финала Кубка Африки, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Матч Камерун - Египет начался в 21:00 по Киеву. В основное время игры команды не сумели выявить победителя, не забив ни разу.

В дополнительное время Египет перехватил инициативу, но до забитых голов дело так и не дошло. Выяснение финалиста турнира перенеслось на серию послематчевых пенальти, где лучше себя проявили египтяне (3:1).

Примечательно, что ранее в финал пробилась сборная Сенегала.

Справка

Сборная Египта семь раз становилась обладателем Кубка Африки - 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 года.

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