Серия пенальти помогла определить второго финалиста Кубка Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сборные Камеруна и Египта провели очный поединок в котором определили имя второго участника финала Кубка Африки, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Матч Камерун - Египет начался в 21:00 по Киеву. В основное время игры команды не сумели выявить победителя, не забив ни разу.
В дополнительное время Египет перехватил инициативу, но до забитых голов дело так и не дошло. Выяснение финалиста турнира перенеслось на серию послематчевых пенальти, где лучше себя проявили египтяне (3:1).
Примечательно, что ранее в финал пробилась сборная Сенегала.
Справка
Сборная Египта семь раз становилась обладателем Кубка Африки - 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 года.