Украинца выбрали в символическую сборную чемпионата Европы по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Группа технических наблюдателей УЕФА составила символическую сборную футзального чемпионата Европы-2018, куда включила 14 игроков, информирует УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
“Урагановец” Петр Шотурма в Любляне отметился двумя голами и тремя результативными передачами в трех матчах “сине-желтых” и занял место в когорте топ-14.
Рикардиньо, который привел Португалию к победе на Евро-2018 в качестве капитана и был признан лучшим игроком турнира, и попал в стартовый состав символической сборной рядом с российским вратарем Георгием Замтарадзе, испанцем Полой, а также двумя игроками сборной Казахстана — Дугласом Жуниором и Тайнань.
Всего в число лучших вошли четверо португальцев, три игрока сборной Казахстана, по двое испанцев и русских, а также украинец, словенец и серб.
Заметим, что команда технических экспертов УЕФА состояла из двукратного чемпиона мира в качестве тренера сборной Испании Хавьера Лосано и наставника рижского “Никарса” Орландо Дуарте.