Українця обрали до символічної збірної чемпіонату Європи з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Група технічних спостерігачів УЄФА склала символічну збірну футзального чемпіонату Європи-2018, куди включила 14 гравців, інформує УНН з посиланням на Асоціацію фут залу України.
“Ураганівець” Петро Шотурма у Любляні відзначився двома голами і трьома результативними передачами у трьох матчах “синьо-жовтих” та обійняв місце в когорті топ-14.
Рікардіньо, який привів Португалію до перемоги на Євро-2018 в якості капітана і був визнаний кращим гравцем турніру, та потрапив до стартового складу символічної збірної поряд з російським воротарем Георгієм Замтарадзе, іспанцем Полою, а також двома гравцями збірної Казахстану — Дугласом Жуніором і Тайнаном.
Загалом до числа кращих увійшли четверо португальців, три гравці збірної Казахстану, по двоє іспанців і росіян, а також українець, словенець і серб.
Зауважимо, що команда технічних експертів УЄФА складалася з дворазового чемпіона світу в якості тренера збірної Іспанії Хав’єра Лосано і наставника ризького “Нікарса” Орландо Дуарте.