Украинцев в Польше чаще всего задерживают за "пьяное вождение"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения есть наиболее частым основанием для задержания граждан Украины сотрудниками полиции на территории Республики Польша. Об этом в ответ на запрос УНН по проблематике попадания граждан Украины в дорожно-транспортные происшествия ответили в посольстве Украины в Польше.
"Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения является наиболее частым основанием для задержания граждан Украины сотрудниками польской полиции и примерно составляет половину от всех случаев задержания украинцев на территории Республики Польша", - сообщили в посольстве.
В то же время, информация о количестве украинцев, которые были виновниками или пострадавшими в ДТП, а также о количестве ДТП, совершенных гражданами Украины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, в консульском отделе посольства Украины пока отсутствует.
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Как сообщал УНН, на севере Польши в результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобуса пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины. Причиной аварии, вероятно, стала неосторожность водителя.