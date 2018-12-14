Українців у Польщі найчастіше затримують за "п'яне водіння"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння є найбільш частою підставою для затримання громадян України співробітниками поліції на території Республіки Польща. Про це у відповідь на запит УНН щодо проблематики потрапляння громадян України в дорожньо-транспортні пригоди відповіли у посольстві України у Польщі.
"Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння є найбільш частою підставою для затримання громадян України співробітниками польської поліції та приблизно становлять половину від усіх випадків затримання українців на території Республіки Польща", - повідомили в посольстві.
Водночас, інформація про кількість українців, які були винуватцями чи потерпілими в ДТП, а також про кількість ДТП, скоєних громадянами України, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, в консульському відділі посольства України наразі відсутня.
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Як повідомляв УНН, на півночі Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса постраждали восьмеро осіб, зокрема громадяни України. Причиною аварії, ймовірно, стала необережність водія.