Украинцев среди погибших в результате обрушения высотки в Тегеране нет - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украинцев нет среди погибших в результате обрушения 17-этажного здания Plasco в иранской столице Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, 19 января в центре Тегерана загорелся и обрушился 17-этажный дом.
Из-за обрушения высотки в Тегеране погибли не менее 30 человек.