Українців серед загиблих внаслідок обрушення висотки у Тегерані немає - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Українців немає серед загиблих внаслідок обрушення 17-поверхової будівлі Plasco в іранській столиці Тегерані. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
"У Тегерані внаслідок пожежі впала висотна будівля Plasco. Загинули десятки осіб. Українців серед постраждалих немає", - йдеться у повідомленні у Twitter.
Нагадаємо, 19 січня у центрі Тегерана загорівся і обрушився 17-поверховий будинок.
Через обрушення висотки у Тегерані загинули щонайменше 30 людей.