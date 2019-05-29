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Актуальное
Украинцев предупредили об угрозе роста цен на горючее из-за ограничений РФ

Украинцев предупредили об угрозе роста цен на горючее из-за ограничений РФ

Киев  •  УНН

 • 13911 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Антимонопольный комитет Украины предупредил о возможном росте цен на топливо на заправках из-за ограничений на экспорт со стороны России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран", - указали в комитете.

В АМКУ напомнили, что с 1 июня этого года вывоз из России на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного министерством экономического развития РФ.

"Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", - отметили в АМКУ.

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О существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка комитет, как отмечается, сообщил Администрацию Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет министров Украины.

Также указано, что АМКУ будет следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений комитет обещает принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

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