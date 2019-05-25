Україна скоротила запаси скрапленого газу та бензину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. За місяць запаси бензину моторного в Україні скоротилися на 0,2%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Станом на 1 травня 2019 року запаси бензину моторного становили 161,1 тис. тонн, що на 0,2% менше, аніж станом на 1 квітня 2019 року, та на 1,2% менше, аніж станом на 1 травня 2018 року.
Також Україна скоротила запаси скрапленого газу - на 1,9% за місяць. За рік запаси газу скрапленого зросли на 7%.
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При цьому, запаси палива дизельного зросли - до 411,1 тис. тонн, на 4,7% за місяць, на 28,7% за рік.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, українські водії надають перевагу газу над бензином.