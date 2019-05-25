Українські водії надають перевагу газу над бензином - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Українські АЗС скоротили обсяги продажу бензину і дизельного палива та наростили продаж скрапленого газу. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, роздрібний продаж бензину через автозаправні станції (АЗС) у квітні 2019 року, порівняно з квітнем минулого року, скоротився на 14,6% - до 96,6 тис. тонн.
Роздрібний продаж дизельного палива за рік зменшився на 14,7% - до 78,8 тис. тонн.
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При цьому зросли обсяги продажу скрапленого газу – на 13%, до 72,8 тис. тонн.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.