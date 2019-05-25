Украинские водители отдают предпочтение газу над бензином - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинские АЗС сократили объемы продаж бензина и дизельного топлива и нарастили продажи сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, розничные продажи бензина через автозаправочные станции (АЗС) в апреле 2019 года, по сравнению с апрелем прошлого года, сократился на 14,6% - до 96,6 тыс. тонн.
Розничная продажа дизельного топлива за год уменьшился на 14,7% - до 78,8 тыс. тонн.
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При этом выросли объемы продаж сжиженного газа - на 13%, до 72,8 тыс. тонн.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.