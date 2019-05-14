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АМКУ оштрафував найбільші АЗС на 77 млн грн

АМКУ оштрафував найбільші АЗС на 77 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 травня 2019 року, Антимонопольний комітет України оштрафував компанії WOG, ОККО і SOCAR на 77 млн грн через завищення цін. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник АМКУ Юрій Терентьєв, передаэ УНН.

“Сьогодні, 14 травня 2019 року, АМКУ прийнято рішення по результату розслідування справи про вчинення антиконкурентних узгоджених дій компаніями WOG, ОККО и SOCAR (по кваліфікації частина 3 статті 6 Закону „Про захист економічної конкуренції“ — вчинення схожих дій протягом 2017 року)”, — йдеться у повідомленні.

На відповідачів накладено штрафні санкції в загальному розмірі більше 77 млн грн.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Антимонопольному комітету України перевірити правомірність підняття вартості пального на українських автозаправних станціях.

Нагадаємо, у жовтні минулого року по всій Україні відбулися акції проти високих цін на пальне. Автомобілісти протестували, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Львові.

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