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Гройсман доручив АМКУ перевірити правомірність підняття цін на пальне

Гройсман доручив АМКУ перевірити правомірність підняття цін на пальне

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Антимонопольному комітету України перевірити правомірність підняття вартості пального на українських автозаправних станціях. Таке доручення Глава уряду надав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Треба розібратися з цим бензином. Є змова чи немає змови. Тому що це важливо. Я розумію, що нафта зростає. Це правда. Якщо зростає нафта, відповідно, можуть зростати нафтопродукти. Але у всьому є здоровий глузд і межа. Я б дуже просив би вас (звернувся Прем’єр до голови АМКУ Юрія Терентьєва — ред.), тому що в уряду немає ніяких інструментів, є інструменти в АМКУ”, — сказав Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вартість бензину вже європейська, дизель ще наздоганяє – інфографіка

Нагадаємо, у четвер 11 жовтня по всій України відбулися акції проти високих цін на пальне. Автомобілісти протестували, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Львові.

Як повідомляв УНН, у вересні в Антимонопольному комітеті України повідомили, що наразі не бачать підстав для проведення розслідування у зв'язку зі зростанням цін на паливо протягом попередніх двох тижнів.

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