Гройсман доручив АМКУ перевірити правомірність підняття цін на пальне

“Треба розібратися з цим бензином. Є змова чи немає змови. Тому що це важливо. Я розумію, що нафта зростає. Це правда. Якщо зростає нафта, відповідно, можуть зростати нафтопродукти. Але у всьому є здоровий глузд і межа. Я б дуже просив би вас (звернувся Прем’єр до голови АМКУ Юрія Терентьєва — ред.), тому що в уряду немає ніяких інструментів, є інструменти в АМКУ”, — сказав Гройсман.

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Нагадаємо, у четвер 11 жовтня по всій України відбулися акції проти високих цін на пальне. Автомобілісти протестували, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Львові.

Як повідомляв УНН, у вересні в Антимонопольному комітеті України повідомили, що наразі не бачать підстав для проведення розслідування у зв'язку зі зростанням цін на паливо протягом попередніх двох тижнів.