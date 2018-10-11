Вартість бензину вже європейська, дизель ще наздоганяє – інфографіка

За основу ми брали середню вартість бензину А-95 та дизпалива у різних країнах Європи, а також у Росії. Перерахували вартість у євро та порівняли з українськими цінами. Як бачимо, вартість бензину практично європейська, ще 15 євроцентів - і дорівнюватиме польській ціні.

Водночас дизель ще не перетнув вартість в один євро. Та варто зазначити, що мінімальна зарплата в Україні значно нижча за європейську і в перерахунку на євро становить 114 євро. Тоді як, наприклад, у найближчій до нас Польщі станом на літо мінімальна заробітна плата становила 480 євро, у Великій Британії - майже 1464 євро, а у Франції - 1498,47 євро.

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Таким чином, один літр бензину становить в Україні 0,9% від мінімальної заробітної плати, тоді як у Франції - приблизно 0,1%, а у Польщі – 0,25%.

Країна А-95 Дизель Італія 1,66 1,55 Франція 1,59 1,54 Фінляндія 1,59 1,47 Німеччина 1,51 1,35 Велика Британія 1,48 1,52 Швейцарія 1,45 1,53 Хорватія 1,40 1,36 Іспанія 1,35 1,28 Словенія 1,34 1,31 Польща 1,18 1,18 Україна 1,03 0,97 Росія 0,59 0,62

Експерти пояснюють подорожчання бензину в Україні зростанням світових цін на нафту. На сьогодні вартість барелю становить 85 доларів і якщо досягне 100 доларів, то експерти прогнозують вартість бензину на українських заправках на рівні 40 гривень за літр.

Нагадаємо, у четвер 11 жовтня по всій України відбулися акції проти високих цін на пальне. Автомобілісти протестували, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Львові.