Вартість бензину вже європейська, дизель ще наздоганяє – інфографіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні пройшли “бензинові страйки”, під час яких автомобілісти вимагали знизити ціни на пальне. УНН проаналізував, чи справді в Україні такий дорогий бензин.
За основу ми брали середню вартість бензину А-95 та дизпалива у різних країнах Європи, а також у Росії. Перерахували вартість у євро та порівняли з українськими цінами. Як бачимо, вартість бензину практично європейська, ще 15 євроцентів - і дорівнюватиме польській ціні.
Водночас дизель ще не перетнув вартість в один євро. Та варто зазначити, що мінімальна зарплата в Україні значно нижча за європейську і в перерахунку на євро становить 114 євро. Тоді як, наприклад, у найближчій до нас Польщі станом на літо мінімальна заробітна плата становила 480 євро, у Великій Британії - майже 1464 євро, а у Франції - 1498,47 євро.
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Таким чином, один літр бензину становить в Україні 0,9% від мінімальної заробітної плати, тоді як у Франції - приблизно 0,1%, а у Польщі – 0,25%.
Експерти пояснюють подорожчання бензину в Україні зростанням світових цін на нафту. На сьогодні вартість барелю становить 85 доларів і якщо досягне 100 доларів, то експерти прогнозують вартість бензину на українських заправках на рівні 40 гривень за літр.
Нагадаємо, у четвер 11 жовтня по всій України відбулися акції проти високих цін на пальне. Автомобілісти протестували, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Львові.