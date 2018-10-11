Стоимость бензина уже европейская, дизель еще догоняет - инфографика
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня в Украине прошли “бензиновые забастовки”, во время которых автомобилисты требовали снизить цены на топливо. УНН проанализировал, такой ли дорогой в Украине бензин.
За основу мы брали среднюю стоимость бензина А-95 и дизтоплива в разных странах Европы, а также в России. Пересчитали стоимость в евро и сравнили с украинскими ценам. Как видим, стоимость бензина практически европейская, еще 15 евроцентов - и будет равна польской цене.
В то же время дизель еще не пересек стоимость в один евро. Но стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине значительно ниже европейской и в пересчете на евро составляет 114 евро. Тогда как, например, в ближайшей к нам Польше по состоянию на лето минимальная заработная плата составляла 480 евро, в Великобритании - почти 1464 евро, а во Франции - 1498,47 евро.
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Таким образом один литр бензина в Украине составляет 0,9% от минимальной заработной платы, во Франции - примерно 0,1%, а в Польше - 0,25%.
Эксперты объясняют подорожание бензина в Украине ростом мировых цен на нефть. На сегодня стоимость барреля составляет 85 долларов, и если достигнет 100 долларов - то эксперты прогнозируют стоимость бензина на украинских заправках на уровне 40 гривен за литр.
Напомним, в четверг 11 октября по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.