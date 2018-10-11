Стоимость бензина уже европейская, дизель еще догоняет - инфографика

За основу мы брали среднюю стоимость бензина А-95 и дизтоплива в разных странах Европы, а также в России. Пересчитали стоимость в евро и сравнили с украинскими ценам. Как видим, стоимость бензина практически европейская, еще 15 евроцентов - и будет равна польской цене.

В то же время дизель еще не пересек стоимость в один евро. Но стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине значительно ниже европейской и в пересчете на евро составляет 114 евро. Тогда как, например, в ближайшей к нам Польше по состоянию на лето минимальная заработная плата составляла 480 евро, в Великобритании - почти 1464 евро, а во Франции - 1498,47 евро.

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Таким образом один литр бензина в Украине составляет 0,9% от минимальной заработной платы, во Франции - примерно 0,1%, а в Польше - 0,25%.

Страна А-95 дизель Италия 1,66 1,55 Франция 1,59 1,54 Финляндия 1,59 1,47 Германия 1,51 1,35 Великобритания 1,48 1,52 Швейцария 1,45 1,53 Хорватия 1,40 1,36 Испания 1,35 1,28 Словения 1,34 1,31 Польша 1,18 1,18 Украина 1,03 0,97 Россия 0,59 0,62

Эксперты объясняют подорожание бензина в Украине ростом мировых цен на нефть. На сегодня стоимость барреля составляет 85 долларов, и если достигнет 100 долларов - то эксперты прогнозируют стоимость бензина на украинских заправках на уровне 40 гривен за литр.

Напомним, в четверг 11 октября по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.