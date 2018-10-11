У Запоріжжі близько 150 автомобілістів бойкотували ціну на пальне

З 9-ї до 10-ї години ранку на проспекті Соборному біля Запорізької ОДА місцеві автомобілісти зупинили свої автівки та увімкнули світові та звукові сигнали. Так запоріжці підтримали всеукраїнську акцію "Бойкот ціні на пальне". Активісти вирішили не перекривати рух центральним проспектом задля того, щоб не створювати незручностей містянам.

Усі охочі могли приєднатись до акції. А ті, які поспішали, а також водії маршруток, у знак підтримки лише подавали звукові сигнали, проїжджаючи поруч з мітингувальниками.

Нагадаємо, сьогодні по всій України проходять акції проти високих цін на паливо. Автомобілісти протестують, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Львові.

Зокрема, в Одесі така акція пройшла у районі "Двох стовпів". Рух транспорту на цій ділянці дороги було заблоковано, утворилися затори.