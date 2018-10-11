На Львівщині водії заблокували трасу "Київ – Чоп"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Активісти заблокували трасу у селі Дроговиж Миколаївського району Львівської області, протестуючи проти підвищення цін на пальне. Про це повідомив кореспондент УНН.
Акція розпочалася о 9:00. Активісти перекрили трасу "Київ – Чоп". Саме так люди протестували проти підвищення цін на пальне. Перекриття тривало близько години. Водій автівок зупинилися та включили "аварійку" на час акції.
Як повідомляв УНН, сьогодні по всій України проходять акції проти високих цін на паливо. Автомобілісти протестують, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Запоріжжі.
Зокрема, в Одесі така акція пройшла у районі "Двох стовпів". Рух транспорту на цій ділянці дороги було заблоковано, утворилися затори.