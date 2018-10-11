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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 55706 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115333 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123323 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162854 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151068 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139615 просмотра

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Эксклюзив
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Во Львовской области водители заблокировали трассу "Киев – Чоп"

Во Львовской области водители заблокировали трассу "Киев – Чоп"

Киев  •  УНН

 • 9354 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 октября. УНН. Активисты заблокировали трассу в селе Дроговиж Николаевского района Львовской области, протестуя против повышения цен на топливо. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Акция началась в 9:00. Активисты перекрыли трассу "Киев – Чоп". Именно так люди протестовали против повышения цен на топливо. Перекрытие продолжалось около часа. Водитель автомобилей остановились и включили "аварийку" на время акции.

Как сообщал УНН, сегодня по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Запорожье.

В частности, в Одессе такая акция прошла в районе "Двух столбов". Движение транспорта на этом участке дороги были заблокированы, образовались пробки.

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