Во Львовской области водители заблокировали трассу "Киев – Чоп"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 октября. УНН. Активисты заблокировали трассу в селе Дроговиж Николаевского района Львовской области, протестуя против повышения цен на топливо. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Акция началась в 9:00. Активисты перекрыли трассу "Киев – Чоп". Именно так люди протестовали против повышения цен на топливо. Перекрытие продолжалось около часа. Водитель автомобилей остановились и включили "аварийку" на время акции.
Как сообщал УНН, сегодня по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Запорожье.
В частности, в Одессе такая акция прошла в районе "Двух столбов". Движение транспорта на этом участке дороги были заблокированы, образовались пробки.