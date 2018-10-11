В Одесі автомобілісти долучилися до акції проти підвищення цін на пальне

Автомобілісти бойкотували рух транспорту на в’їзді у місто у районі "Двох стовпів". Акція тривала близько 45 хвилин. Водії зупинили свої автомобілі посеред дороги, таким чином намагаючись привернути увагу влади до високих цін на пальне.

У результаті рух транспорту на цій ділянці дороги було заблоковано, утворилися затори. За словами учасників акції, це була попереджувальна акція протесту. У випадку, якщо Уряд не зверне увагу на проблему та не знайде шляхи її вирішення, автомобілісти перейдуть до більш радикальних дій.

Близько 10:00 акція завершилася, і наразі рух транспорту на в’їзді до Одеси відновлено.

Нагадаємо, сьогодні по всій України проходять акції проти високих цін на паливо. Автомобілісти протестують, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному.



