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В Одесі автомобілісти долучилися до акції проти підвищення цін на пальне

В Одесі автомобілісти долучилися до акції проти підвищення цін на пальне

Київ • УНН

 • 11056 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні одесити вийшли на акції протесту проти підвищення цін на пальне. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Автомобілісти бойкотували рух транспорту на в’їзді у місто у районі "Двох стовпів". Акція тривала близько 45 хвилин. Водії зупинили свої автомобілі посеред дороги, таким чином намагаючись привернути увагу влади до високих цін на пальне.

У результаті рух транспорту на цій ділянці дороги було заблоковано, утворилися затори. За словами учасників акції, це була попереджувальна акція протесту. У випадку, якщо Уряд не зверне увагу на проблему та не знайде шляхи її вирішення, автомобілісти перейдуть до більш радикальних дій.

Близько 10:00 акція завершилася, і наразі рух транспорту на в’їзді до Одеси відновлено.

Нагадаємо, сьогодні по всій України проходять акції проти високих цін на паливо. Автомобілісти протестують, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному.

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