В Одессе автомобилисты присоединились к акции против повышения цен на топливо

Автомобилисты бойкотировали движение транспорта на въезде в город в районе "Двух столбов". Акция длилась около 45 минут. Водители остановили свои автомобили посреди дороги, таким образом пытаясь привлечь внимание властей к высоким ценам на топливо.

В результате движение транспорта на этом участке дороги былл заблокированл, образовались пробки. По словам участников акции, это была предупредительная акция протеста. В случае, если правительство не обратит внимание на проблему и не найдет пути ее решения, автомобилисты перейдут к более радикальным действиям.

Около 10:00 акция завершилась, и теперь движение транспорта на въезде в Одессу восстановлено.

Напомним, сегодня по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно.



