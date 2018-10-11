В Запорожье около 150 автомобилистов бойкотировали цену на топливо

С 9 до 10 часов утра на проспекте Соборной возле Запорожской ОГА местные автомобилисты остановили свои машины и включили мировые и звуковые сигналы. Так запорожцы поддержали всеукраинскую акцию "Бойкот цене на топливо". Активисты решили не перекрывать движение по центральному проспекту для того, чтобы не создавать неудобств горожанам.

Все желающие могли присоединиться к акции. А те, кто спешил, а также водители маршруток, в знак поддержки только подавали звуковые сигналы, проезжая рядом с митингующими.

Напомним, сегодня по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.

В частности, в Одессе такая акция прошла в районе "Двух столбов". Движение транспорта на этом участке дороги были заблокированы, образовались пробки.