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В Запорожье около 150 автомобилистов бойкотировали цену на топливо

В Запорожье около 150 автомобилистов бойкотировали цену на топливо

Киев  •  УНН

 • 11730 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 октября. УНН. В рамках всеукраинской акции "Бойкот цене на топливо" в Запорожье около 150 автомобилей выстроились рядом с парковкой облгосадминистрации, передает корреспондент УНН.

С 9 до 10 часов утра на проспекте Соборной возле Запорожской ОГА местные автомобилисты остановили свои машины и включили мировые и звуковые сигналы. Так запорожцы поддержали всеукраинскую акцию "Бойкот цене на топливо". Активисты решили не перекрывать движение по центральному проспекту для того, чтобы не создавать неудобств горожанам.

Все желающие могли присоединиться к акции. А те, кто спешил, а также водители маршруток, в знак поддержки только подавали звуковые сигналы, проезжая рядом с митингующими.

Напомним, сегодня по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.

В частности, в Одессе такая акция прошла в районе "Двух столбов". Движение транспорта на этом участке дороги были заблокированы, образовались пробки.

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